رياضة | رضا عبد العال: رمضان صبحي سيقود بيراميدز للفوز بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال: رمضان صبحي سيقود بيراميدز للفوز بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن إدارة القلعة الحمراء هي السبب وراء رحيل رمضان صبحي وانتقاله لبيراميدز.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten"، إن بيراميدز نجح في التعاقد مع رمضان صبحي، مثلما فعل الأهلي في ضم محمود عبد المنعم "كهربا" من الزمالك.

وأضاف "رمضان صبحي هو السبب الرئيسي فى حصول الأهلي على الدوري الموسم الماضي، وسيتأثر مستوى الفريق خلال الفترة المقبلة".

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ووجه رضا عبد العال رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي، قائلا "كما تدين تدان".

وأشار رضا، إلى أن الأمور المادية هي السبب الرئيسي فى رحيل رمضان صبحي وأحمد فتحي وعبد الله السعيد عن الأهلي، مؤكدًا أن إدارة الخطيب كان الأهم لها أن تحسم صفقة رمضان بدلا من ضم طاهر محمد طاهر والتجديد لمروان محسن.

وواصل عبد العال "بيراميدز سيحصل على بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل، بشرط التعاقد مع مدير فني كبير".