الامارات | راشد بن حميد يبحث مع رئيس اتحاد المالديف تعزيز التعاون

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يبحث مع رئيس اتحاد المالديف تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم بمكتبه صباح اليوم، رئيس اتحاد الكرة المالديفي بسام عادل جميل، لبحث سبل التعاون بين الاتحادين.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة آخر المستجدات الخاصة بكرة القدم في ظل جائحة كوفيد 19، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي قام بها الاتحادان حفاظاً على سلامة منتسبي اللعبة.

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وأكد الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن رئيس الاتحاد المالديفي أشاد بجهود الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومجلس إدارة اتحاد الإمارات، ؤكداً أن المؤتمرات العالمية التي نظمها الاتحاد الإماراتي خلال الفترة الماضية كانت ناجحة ومفيدة. وقال إنها "استقطبت نخبة من مسؤولي كرة القدم في العالم، وخرجت تلك المؤتمرات بنتائج واضحة ومهمة سيكون لها بالغ الأثر على إعادة الروح لكرة القدم ولمسابقاتها".

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