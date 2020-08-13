الامارات | سان جرمان ينجو من "فخ أتالانتا" ويحفظ ماء وجه الباريسيين

شكرا لقرائتكم خبر عن سان جرمان ينجو من "فخ أتالانتا" ويحفظ ماء وجه الباريسيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان باريس سان جرمان الفرنسي على وشك توديع ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم أمام مفاجأة الموسم اتالانتا الايطالي، لكنه سجل هدفين في الوقت القاتل وبلغ نصف النهائي للمرة الاولى منذ 1995 في يوم عيده الخمسين أمس في لشبونة. وتقدم أتالانتا بهدف الكرواتي ماريو باشاليتش (27) وراء ابواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لكن سان جرمان عادل عبر البرازيلي ماركينيوس (90)، ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع عبر الكاميروني البديل اريك مكسيم تشوبو-موتينغ.

وضرب سان جرمان موعدا مع الفائز بين أتلتيكو مدريد الاسباني ولايبزيغ الالماني اللذين يلتقيان الخميس في لشبونة ايضا. وجاء تأهل سان جرمان يوم الذكرى الخمسين لتأسيسه، وكاد يدفع غاليا ثمن الاصابات والغيابات في صفوفه.

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وجلس هدافه الشاب كيليان مبابي على مقاعد البدلاء لعدم تعافيه بشكل كامل من اصابة في كاحله ودخل في آخر نصف ساعة ليشكل شعلة نشاط على الرواق الايسر. فيما غاب نجماه لاعب وسطه الدفاعي الايطالي ماركو فيراتي المصاب ولاعب الوسط الهجومي الارجنتيني انخل دي ماريا الموقوف.

وتجنب النجم البرازيلي نيمار نحسا اضافيا مع المسابقة القارية بعد ثلاثة مواسم منذ انتقاله القياسي من برشلونة الاسباني مقابل 222 مليون يورو. تعرّض لكسر في مشط قدمه ليغيب عن الاقصاء امام ريال مدريد الاسباني في 2018، ثم تكرّر السيناريو المحبط في 2019 بإصابة اخرى في المشط واقصاء جديد امام مانشستر يونايتد الانكليزي.

وبرغم فارق الامكانيات الهائلة بين الفريق القادم من مدينة برغامو المنكوبة بسبب فيروس كورونا المستجد، وسان جرمان، كان أتالانتا الانجع في الشوط الاول، قبل ان يودع المسابقة بشجاعة منحنيا امام هدفي فريق المدرب الالماني توماس توخل.

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