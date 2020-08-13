شكرا لقرائتكم "التعادل" شعار مواجهات ذئاب الجبل وسموحة قبل صدام اليوم بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج سموحة نظيره المقاولون العرب في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام في الظهور الأول للفريقين منذ توقف المسابقة المحلية ، وشهد أخر ظهور لسموحة في الدوري تعادلا مثيراً مع الاهلى بهدف لكل فريق أوقف سلسلة انتصارات المارد الأحمر فيما تعادل المقاولون العرب مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في أخر ظهور لذئاب الجبل بالمسابقة في 10 مارس الماضى.





*ترتيب سموحة والمقاولون فى جدول الدوري

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 10 وتعادل في 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.





*تاريخ مواجهات سموحة والمقاولون العرب

تاريخيا تحمل مواجهة اليوم رقم (17) بين الفريقين في مسابقة الدوري، في المواجهات السابقة، يتفوق المقاولون نسبيا بتحقيق 5 انتصارات مقابل 4 انتصارات لسموحة، وانتهت 7 مواجهات بالتعادلات ، كما شهدت المواجهات السابقة تسجيل 39 هدفا بواقع 19هدفا للمقاولون العرب، مقابل 20 لسموحة.

أول مواجهة بين الفريقين جاءت في الأسبوع الثامن "الجمعة الأول من أكتوبر 2010" بالجبل الاخضر، وانتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

سجل موسى كبيرو الهدف الأول في المباراة لمصلحة المقاولون في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الاول، وفى الشوط الثاني سجل كل فريق هدفا بأقدام صديقة لمدافعي الفريق المنافس، وأدار المباراة الحكم طارق سامى.

وفى الدور الثاني كرر المقاولون فوز ولكن بهدفين دون رد "الخميس 23 مايو 2011" بالإسكندرية حملا توقيع العالمي محمد صلاح في شباك وائل خليفة في أول ثلث ساعة من المباراة التي أدارها الحكم جهاد جريشة.

أول فوز لسموحة جاء في المواجهة الرابعة بهدف دون رد سجله علاء على بالجبل الاخضر "22 فبراير2014".

6 مباريات متتالية فشل المقاولون من تحقيق أي فوز حتى فاز في المباراة الدور الثاني "2015-2016" بهدفين دون رد سجلهما رامي عادل من ضربة جزاء ومحمد شعبان في الشوط الاول "19 مايو 2016" وأدارها الحكم أحمد الغندور.

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وفى العام قبل الماضي تفوق سموحة "ذهابا وإيابا" لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين، بنفس النتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وفى العام الماضي، فاز المقاولون العرب "ذهابا وإيابا" لأول مرة، وبنفس النتيجة 2/1. في الدور الأول، حقق المقاولون العرب الفوز بملعبه بهدفين مقابل هدف، سجل أحمد على هدفي الذئاب، قبل أن يسجل الناميبي بيسون شيلونجو هدف الضيوف قبل النهاية بدقائق، وأدار المباراة الحكم أمين عمر.

وفي برج العرب، كرر المقاولون نفس الفوز، سجل أحمد علي كامل هدفي الذئاب مجددا، بينما أناب حسام حسن عن شيلونجو الذي انتقل للإسماعيلي، أدار المباراة الحكم محمد عادل.

وفى المواجهة الاخيرة بينهما فى الدور الاول لدوري هذا الموسم والتى أقيمت فى 28 سبتمبر 2019 على ستاد المقاولون العرب ، تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما سجل لذئاب الجبل طاهر محمد طاهر وسيف الدين الجزيرى وسجل لسموحة محمود عزت وحسام حسن .

ويبحث حمادة صدقى المدير الفني لسموحة عن إستكمال صحوة فريقه في المسابقة المحلية بعد الحصول على نقطة من الاهلى مستغلا المباريات الودية التي خاضها خلال فترة توقف الدوري ورغم النتائج السلبية إلا أنها كشفت جوانب الضغف بالفريق والذى عمد طوال الفترة الماضية لعلاجها ، في المقابل يسعى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لخطف النقاط الثلاث من أنياب سموحة لمواصلة ملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى بجدول الدوري والمؤهل للمشاركة في دوري الابطال الافريقى الموسم المقبل





*التشكيل المتوقع لسموحة والمقاولون العرب

ويبدو التشكيل المتوقع لذئاب الجبل أمام سموحة مكون من :" محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، فادي نجاح، حسن الشامي، محمد مجلي، لويس إدوارد، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيرى"

فيما يبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام المقاولون العرب مكون من :"عمر صلاح -شريف رضا - رجب نبيل - محمد كوفي - أحمد أبو الفتوح- يوسف ديوب - إيدي أيمومو - محمد الترهوني - ديريك تسيمبامبي -حسام حسن - محمد طلعت" ويغيب الهانى سليمان حارس سموحة عن مباراة اليوم للإيقاف ثلاثة مباريات من الجبلاية