شكرا لقرائتكم "من موافق" لـ"سلامو عليكو".. 3 طرق ترسم أزمة رمضان صبحى فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا حديث في الشارع الكروي المصري خلال الساعات الماضية إلا عن رمضان صبحي لاعب الأهلي المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي بعدما فجر اللاعب مفاجأة من العيار الثقيل برفضه البقاء في الأهلي وتأكيده على رغبته في الرحيل لنادي بيراميدز قبل أن تشهد الساعات الماضية تناثر أنباء عن إحتمالية تغيير وجهة اللاعب وإنتقاله للزمالك بدلاً من بيراميدز وهو ما سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.





تداعيات أزمة رمضان صبحي

أزمة رمضان صبحي فرضت نفسها بوضوح على سطح الأحداث الكروية لاسيما وأن أسم اللاعب أرتبط بأكبر ثلاثة أندية مصرية في الفترة الراهنة وهم الاهلي والزمالك وبيراميدز كما أن اللاعب سبق وأعلن رغبته في البقاء مع الأهلي قبل أن يصدم الجمهور الأهلاوي ويعلن الرحيل.

المثير في الأمر أن اللاعب تسبب في "حيرة" شديدة لدى الجماهير المصرية بصفة عامة ففي الوقت الذي خرجت فيه أنباء قوية حول إتفاق اللاعب على الحصول على 90 مليون جنيه من بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه في الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه في الموسم الثاني و35 مليون جنيه في الموسم الثالث خرجت تقارير تُلمّح لأمكانية إنتقال اللاعب للزمالك بعدما سبق وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من قبل أنه سيُعلن عن مفاجأة مدوّية بخصوص إحدى الصفقات الخاصة بفريق الكرة، وهو ما فتح باب التكهنات بإمكانية ضم رمضان صبحى للزمالك.





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الاهلي يكشف موقف رمضان صبحي

وفى وقت سابق، كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى للأهلى من شراء اللاعب رمضان صبحي الذى انتهت إعارته من نادى هدرسفيلد الإنجليزى فى 30 يونيو الماضى، وقال إن النادى بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحى منذ أبريل الماضى بعد موافقته وإبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلى فى جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادى ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.

واستغرقت المفاوضات مع النادى الإنجليزى فى البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضى على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن فى الفترة الماضية كثف النادى الأهلى مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادى الإنجليزى طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه أسترليني.





​هيدرسفيلد وافق على عرض الاهلي واللاعب رفض

ونظرًا لأن الأهلى متمسك باستمرار رمضان صبحى ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقة مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلى موافقة من النادى الإنجليزى على بيع رمضان صبحى نظير المبلغ المشار إليه.. وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب، وتم الاتفاق على حقوقه المالية، ولكن بعدما أبلغ الأهلى رمضان صبحى بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادى هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقى إرجاء إتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير.

وبناء على ذلك طلب النادى الأهلى من هدرسفيلد فى مكاتبة رسمية استمرار موافقته التى أرسلها للأهلى على بيع رمضان صبحى - لمدة يومين - إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحى أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت المقبل للمزيد من الدراسة للعروض التى تلقاها، وإزاء رغبة اللاعب الشديدة فى العودة إلى الاحتراف الأوروبى لاسيما أنه مملوكًا لنادى هدرسفيلد وليس للنادى الأهلى وحاجته للوقت لدراسته العروض التى تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلى ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، فى ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وأفريقيًا، رأى النادى الأهلى أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحى ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته المقبلة خلال المهلة التى طلبها إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب مساء أمس يبلغه فيه أنه لا يرغب فى اللعب للأهلى وسوف ينتقل لنادى بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحى خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.