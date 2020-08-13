شكرا لقرائتكم هل يتم إلغاء الدورى بعد انتشار كورونا؟ وزير الرياضة: المشكلة فى نادى أو 2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه عودة النشاط الرياضى فى مصر أمر طبيعى بعد اتخاذ كافة الاجراءات الطبية وتوزيعها على الأندية والتشديد على ضرورة الالتزام بها، موضحا أنه مندهش من مطالب البعض بالغاء الدورى، وتساءل وزير الرياضة فى تصريحات لبرنامج "صباحكم رياضة" على إذاعة الشباب والرياضة، لو تم الغاء الموسم الجارى بسبب كورونا متى سيقام الموسم الجديد وهل الموسم المقبل لو انطلق فى سبتمبر سيقام بدون كورونا؟.

وتابع وزير الرياضة أن الحالات الإيجابية التى ظهرت مؤخرا فى الأندية مشكلة تتحملها الأندية التى لم تلتزم بالتعليمات والاجراءات الطبية، لافتا إلى أنه لا يمكن الغاء الدورى العام بسبب ظهور حالات فى ناد أو اثنين خاصة وأن باقى الأندية ملتزمة بالاجراءات ولا يوجد حالات بها، رافضا فكرة الغاء الدورى بسبب الحالات الأخيرة التى ظهرت فى ناد أو اثنين بالدورى.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، تكريم أساطير الكرة المصرية المتواجدين في نادي المائة هدف وهم حسن الشاذلي وحسام حسن ومصطفي رياض وسيد الضظوي ومحمود الخطيب و أحمد الكاس وجمال عبد الحميد ومحمد أبو تريكة، خلال الاحتفالية الكبري التي ستقام العام القادم بمناسبة مرور 100 عام علي تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدمً .

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واكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية لن تقتصر علي تكريم الأساطير علي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز فقط ولكن سيتم تكريم باقي الأساطير في حفل كبير وتم الاتفاق علي تجهيز 10 كؤوس لتقديمها لباقي الأساطير في نادي الماءة هدف ، وسيقام التكريم في احتفالية مرور ماءة عام علي تأسيس اتحاد الكرة كما سيتم دعوة اسر هؤلاء اللاعبين بعد وفاة بعضهم مثل حسن الشاذلي وسيد الضظوي .

احتفل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، بتكريمه من اتحاد الكرة على هامش مباراة بيراميدز وطنطا في الجولة 19 من الدوري، بعد دخوله نادي المائة ببلوغ عدد أهدافه 104 أهداف، بتسجيله الهاتريك في مباراة اليوم ليصل إلى 107 أهداف ليتساوى مع أحمد الكأس نجم منتخب مصر السابق ومتفوقًا على محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق، وبلغ السعيد هدفه المائة في الدوري فى 25 ديسمبر الماضي حين سجل هدف فوز بيراميدز على وادى دجلة، وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي مؤخرًا أنه سيعلن لاحقا عن كيفية تكريم نجوم كرة القدم، الذين سبقوا السعيد لهذا الرقم، بشكل يليق بـ"إنجازهم الكبير".

والسعيد البالغ عمره 35 عامًا، هو سابع لاعب أكثر من سجل أهدافًا في تاريخ الدوري، بعد حسن الشاذلي (173 هدفًا) وحسام حسن (168) والسيد الضظوي (127) ومصطفى رياض (122) ومحمود الخطيب (109) وأحمد الكاس (107) ومحمد أبو تريكة (106)، والتاسع في قائمة من سجلوا 100 هدف أو أكثر في الدوري هو جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق الذي أحرز 101.