شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. 13/0 تمنح الأهلى أكبر فوز فى تاريخه أمام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 13 أغسطس 2015 ، حقق الاهلى أكبر فوز له في تاريخ الكرة المصرية على حساب الجونة في دور الـ 16 لكأس مصر حينما فاز على الفريق الساحلى بثلاثة عشر هدفاً دون رد ، الجونة واجه المارد الأحمر بخليط من ناشئي الفريق اعتراضاً على هبوطهم للقسم الثانى بمسابقة الدوري ، سجل الغانى جون أنطوى سوبر هاتريك فى الدقائق "18، 27، 79"، و"82" من ضربة جزاء، وعبدالله السعيد هدفين فى الدقيقة "9، 10" والثانى من ضربة جزاء، وأضاف هدفا كل من رمضان صبحى "ق49"، أحمد فتحى "ق51"، الجابونى ماليك إيفونا "ق55"، محمد ناجى جدو "ق60"، حسين السيد "66"، وحسام غالى "86" وكان الأهلى قد تقدم فى الدقيقة الثالثة بهدف ذاتى سجله شمس الدين سعيد فى مرماه.

ويعد فوز الأهلي 13-0 هو الأكبر في تاريخ مباريات كأس مصر ، وكان فوز الزمالك 9-0 على حساب بني سويف وفوز نادي الأوليمبي على حساب تاج الملكي 11-0 هو الأكبر في كأس مصر ، ليكسر الأهلي رقم الأوليمبي ويحقق أعلى نتيجة في تاريخ كأس مصر.

كما تعد النتيجة هي الأكبر في تاريخ الكرة المصرية بالكامل بعد تخطي فوز المصري على تليفونات بني سويف 11-0.

وكان لقاء الجونة هو أول لقاء رسمي للجابونى ماليك ايفونا مهاجم الاهلى السابق ونجح في تسجيل أول هدف له بقميص المارد الأحمر.

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وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.