فايلر يستفسر عن مصير مدافع الاهلي من اللحاق بمباراة القمة

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جدة - عمرو شويل إطمأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن حالة ياسر إبراهيم مدافع الفريق ومدى تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخراً بجذع في الكاحل ، وتحدث المدير الفني مع طبيب الأهلي بشأن تأهيل ياسر أبراهيم وأكد له الدكتور أن حالة اللاعب تتحسّن تدريجياً وسيكون قادر على العودة لتدريبات الجماعية بالفريق بعد مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غداً ، الجمعة، بالدوري وهو ما يعني أمكانية لحاقه بمباراة الزمالك المقرر لها يوم 22 أغسطس الجاري في الدوري وأن كان ذلك سيتحدد وفقاً لمشاركة ياسر في التدريبات التى سيخوضها الفريق عقب مباراة الأنتاج وعدم شكواه من أية إصابة أو تجدد ألآم الكاحل.
وأدى ياسر إبراهيم جلسة تأهيل وتدريبات بدنية على هامش المران الصباحى للفريق أمس الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، ثم خاض جانباً من التدريبات العلاجية والجرى حول الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل، وذلك ضمن برنامجه التأهيلى للتخلص من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الجونة الودية ، وينتهى ياسر إبراهيم مدافع الفريق من برنامجه التأهيلى والعلاجى خلال ٤٨ ساعة، على أن ينتظم اللاعب فى تدريبات الفريق عقب مباراة الإنتاج الحربى مباشرة.
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