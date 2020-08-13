شكرا لقرائتكم وائل جمعة يوجه رسالة نارية لرمضان صبحى بشعار "اللى باع مرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه وائل جمعة مدافع النادى الاهلى نصيحة لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بعد تأكد رحيل رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق لصفوف بيراميدز ، وكتب صخرة الاهلى عبر حسابه على تويتر :"الفترة اللي فاتت واللي حصل فيها من بقاء ورحيل بعض اللاعبين عن الاهلي وما يحدث حاليا فيها دروس كتيره جداً لإدارة نادينا في التعامل مع اللاعبين اهمها بس اللي باعك مره هيبيعك الف مره وفي برضه اللي اشتراك هيفضل متمسك ويبيع الدنيا والفلوس علشان خاطرك ومع ذلك بياخد وبيتقدر من النادي ".



وائل جمعة

ويضيف وائل جمعة :"التاريخ حاضر علشان يفكرنا كنا ليه كويسين في النقطه دي اولا العقود كانت خمس سنين وقبل نهايه العقد بسنتين لو مجددتش مع السلامة او تتجمد وفي الف لاعب بتمني يلعب عندك ، ثانيا مش احنا اللي بنعمل تماثيل عجوة وعمر ماحد يلوي دراع النادي الأهلي ، دائما وابدا سيظل الاهلي بمن حضر".

وفى وقت سابق ، كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي الذي انتهت إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وقال إن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.

Advertisements

واستغرقت المفاوضات مع النادي الإنجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه أسترليني.

ونظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه.. وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية، ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي إرجاء إتمام انتقاله للأهلي، لمدة يومين لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير، وبناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي أرسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي -لمدة يومين- إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت المقبل للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها، وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الأوروبي لاسيما أنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وأفريقيًا، رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته المقبلة خلال المهلة التي طلبها.

إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب منذ قليل يبلغه فيه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.