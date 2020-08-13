علقت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل رمضان صبحي، عن القلعة البيضاء، بعدما أخبر مسئولي الأحمر برغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز.
وكان أحمد فتحي قد انتقل إلى نادي بيراميدز، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 مواسم، بعدما وجهت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء الشكر له.
وكتبت زوجة أحمد فتحي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كل الناس دي غلط وانتوا الي صح جايز، ده الثالت في خلال سنة”.
وافتتح النادي الأهلي، أمس الخميس، تغيير ستاد السلام “الأهلي WE السلام”، حيث أكد الخطيب أن هذه الخطوة بداية لإنشاء ستاد الأهلي الذي يعتبر حلما لجماهير الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة أحمد فتحي تهاجم إدارة الأهلي: "التالت في خلال سنة.. كل الناس دي غلط وانتوا الصح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.