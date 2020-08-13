وائل جمعة لـ رمضان صبحي: "مبنعملش تماثيل عجوة"

شن وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجوما حادا على رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والمعار من قبل فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، بسبب رحيله إلى بيراميدز، وعدم بقاءه مع الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”: ” الفترة اللي فاتت واللي حصل فيها من بقاء ورحيل بعض اللاعبين عن الأهلي وما يحدث حاليا فيها دروس كتيره جد لنادينا، التعامل مع اللاعبين اهمها”.

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وتابع جمعة: “اللي باعك مرة هيبيعك ألف مرة وفي برضه اللي اشتراك هيفضل متمسك ويبيع الدنيا والفلوس علشان خاطرك ومع ذلك بياخد وبيتقدر من النادي”.

وتابع: “التاريخ حاضر عشان يفكرنا كنا ليه كويسين في النقطة دي أولا العقود كانت خمس سنين وقبل نهاية العقد بسنتين لو مجددتش مع السلامة او تتجمد وفي الف لاعب بتمني يلعب عندك”.

واختتم حديثه قائلا: “مش إحنا اللي بنعمل تماثيل عجوه وعمر ما حد يلوي دراع النادي الاهلي، دائما وأبدا سيظل الاهلي بمن حضر”.