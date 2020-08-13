شكرا لقرائتكم خبر عن "رمضان صبحى طار".. 3 مصائب على رأس الأهلى فى ليلة تدشين الاستاد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن النادى الأهلى احتفل أمس، الأربعاء، بتدشين استاد الأهلى بمدينة السلام، الذى يعد خطوة فى غاية الأهمية لتحقيق طموحات الجماهير، واستكمالًا للإنشاءات ومنظومة التطوير في قطاع كرة القدم، إلا أنه وسط هذه الأجواء تساقطت المصائب على رأس مسئولى القلعة الحمراء بالأمس على صعيد الصفقات الكروية، بعدما تلقى المارد الأحمر ثلاثة أخبار سيئة للغاية نستعرضها فى السطور التالية..

*رمضان صبحى يرحل عن الأهلى وينتقل لبيراميدز

الصدمة الكبرى كانت لدى رمضان صبحى حينما كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب الذى انتهت إعارته من نادى هدرسفيلد الإنجليزى فى 30 يونيو الماضي.

وقال إن النادى بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحى منذ أبريل الماضى بعد موافقته وإبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلي فى جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادى ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.

واستغرقت المفاوضات مع النادي الإنجليزي فى البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، ولكن فى الفترة الماضية كثف النادى الأهلى مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى، ولكن النادى الإنجليزى طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه أسترليني.

ونظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه.

وسبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية، ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي إرجاء إتمام انتقاله للأهلي، لمدة يومين لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير، وبناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي أرسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي -لمدة يومين- إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت المقبل للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها، وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الأوروبي لاسيما أنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وأفريقيًا، رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته المقبلة خلال المهلة التي طلبها.

إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب منذ قليل يبلغه فيه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.

* إليكي ينضم الى بيرتشوت ويلريجك البلجيكى

أعلن فريق بيرتشوت ويلريجك البلجيكي أمس، الأربعاء التعاقد مع النيجيرى بليسنج اليكي قادما من صفوف فريق لوزين السويسري.

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وكان النيجيري إليكي أحد الأهداف لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ونشر الحساب الرسمي للفريق البلجيكي عبر فيس بوك بيانا قال فيه، "تعاقدنا مع المهاجم النيجيرى بليسنج إليكى لمدة 3 سنوات قادمة.. النيجيري يمتاز بالقوة والسرعة وسجل 22 هدفاً مع فريق لوزين السويسري على مدار موسمين".



اليكى

وكان المهاجم صاحب الـ 24 عاماً أحد الخيارات المتاحة امام القلعة الحمراء من اجل التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة، ليتعاقد الأهلي مع السنغالى أليو بادجي من فريق رابيد فيينا النمساوى ليقود هجوم الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.

*مازيمبي يعلن انتقال موليكا إلى ستاندرليج البلجيكي

أعلن نادى مازيمبي الكونغولي أمس، الأربعاء، عن رحيل مهاجمه جاكسون موليكا إلى صفوف نادى ستاندرليج البلجيكي لمدة 4 سنوات، وهو الاسم الذى ارتبط بانتقاله للنادي الأهلى على مدار الشهور الماضية، كما ربطت بعض التقارير أيضًا اقترابه من الزمالك، وقال النادى عبر موقعه الرسمي، "يسعد فريق مازيمبي هذا التغيير الذي حدث لمصلحة الأطراف الثلاثة، بفضل التعاون الوثيق بين الناديين ودون تدخل وسطاء".

أضاف، "كان هذا التعاون قد سمح بالفعل فى الماضى بانتقال لاعبي مازيمبى السابقين كريستيان لويندام، وميرفيل بوب وجوناثان بولينجي إلى هناك".

وتابع البيان، "لا يمكن لمازيمبى إلا أن يتمنى لجاكسون الأفضل فى مغامرة أوروبية يريدها، إذا عمل واستمر في التقدم ، فسيكون ناجحًا بلا شك، العقد لمدة أربع سنوات مع سنة إضافية اختيارية".

وكانت العديد من الأندية الأوروبية قد دخلت فى مفاوضات مع مازيمبي من أجل التعاقد مع اللاعب، أبرزها بشكتاش التركي وليل الفرنسي بعدما لفت انتباه عدد كبير من الأندية هناك، بعدما سجل في الموسم الحالي 14 هدفًا وصنع 4 أهداف أخرى.

كان جاكسون موليكا قد ظهر مؤخرًا مرتديًا قميص نادى الزمالك خلال أدائه بعض التدريبات البدنية فى صالة الألعاب الرياضية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا.

وقدم اللاعب مستوى مميزًا مع مازيمبى فى الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا، وسجل 7 أهداف خلال 10 مباريات شارك بها لكنه ودع من الدور ربع النهائى على يد الرجاء المغربى.