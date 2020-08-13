شكرا لقرائتكم خبر عن "الحكام" تكشف تأجيل مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن تأجيل مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى اليوم، بعدما أعلنت طاقم حكام مباراتى اليوم بين أسوان وإف سى مصر، وسموحة مع المقاولون العرب، بينما لم تعلن اللجنة أسماء طاقم حكام مباراة المصرى والإسماعيلى، وهو ما يوضح أن اللجنة الخماسية استقرت على تأجيلها بسبب تزايد حالات كورونا فى الفريق البورسعيدى التى وصلت إلى 21 حالة إيجابية، وهو الأمر الذى يصعب معه إقامة اللقاء.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بقيادة وجيه أحمد أسماء الحكام التى ستدير مباراتى أسوان وإف سى مصر، وسموحة والمقاولون العرب فى الجولة التاسعة عشر للدورى وجاءت على النحو التالى :-

أسوان – إف سى مصر

حكم ساحة : سعيد حمزة

حكم مساعد : ماجد المليجى – احمد عبدالغنى

حكم رابع : محمد محمود

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حكم فيديو : محمود ناصف – حسنى سلطان

سموحه – المقاولون العرب

حكم ساحة : محمد يوسف

حكم مساعد : أحمد عطية – نور سعيد

حكم رابع : محمد حسن – حسام عزب

حكم فيديو : حسام عزب – عمرو عابد