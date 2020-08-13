شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل رمضان صبحى يرفع أسهم أحمد الشيخ للبقاء فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسهم أحمد الشيخ لاعب الأهلى فى البقاء بالنادى خلال ميركاتو الصيف المقبل مرة أخرى، بعدما شهدت الأيام الماضية الحديث عن رحيل اللاعب، خاصة بعدما أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أنه تحدث مع إدارة القلعة الحمراء بشأن ضم أحمد الشيخ وصالح جمعة، وحصل على موافقة مبدئية من مسئولى الأهلى بإتمام الصفقة مع نهاية الموسم الجارى، إلا أن رحيل رمضان صبحى عن الأهلى قد يُعيد الأمور إلى نصابها مرة أخرى ويستمر أحمد الشيخ داخل القلعة الحمراء.

إدارة الأهلى كانت تدرس فكرة خروج أحمد الشيخ على سبيل الإعارة نهاية الموسم الجارى لوجود عدد كبير من "الأجنحة" فى الفريق، لكن رمضان صبحى "صدم" الأهلى أمس، الأربعاء، وأبلغه بأنه سيرحل إلى بيراميدز رغم أن إدارة النادى كانت قد اتفقت تقريباً على شراء اللاعب نهائياً من هدرسفيلد الإنجليزى، الأمر الذى زاد من حظوظ أحمد الشيخ فى البقاء بالقلعة الحمراء وهو ما سيتم حسمه فى غضون الأيام المقبلة.

فى وقت سابق، كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى عن الموقف النهائى للأهلى من شراء اللاعب رمضان صبحى الذى انتهت إعارته من نادى هدرسفيلد الإنجليزى فى 30 يونيو الماضى، وقال إن النادى بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحى منذ أبريل الماضى بعد موافقته وإبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلى فى جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادى ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.

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واستغرقت المفاوضات مع النادى الإنجليزى فى البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضى على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن فى الفترة الماضية كثف النادى الأهلى مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادى الإنجليزى طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه أسترليني.

ونظرًا لأن الأهلى متمسك باستمرار رمضان صبحى ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلى موافقة من النادى الإنجليزى على بيع رمضان صبحى نظير المبلغ المشار إليه.. وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية، ولكن بعدما أبلغ الأهلى رمضان صبحى بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادى هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقى إرجاء إتمام انتقاله للأهلي، لمدة يومين لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير، وبناء على ذلك طلب النادى الأهلى من هدرسفيلد فى مكاتبة رسمية استمرار موافقته التى أرسلها للأهلى على بيع رمضان صبحى -لمدة يومين- إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحى أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت المقبل للمزيد من الدراسة للعروض التى تلقاها، وإزاء رغبة اللاعب الشديدة فى العودة إلى الاحتراف الأوروبى لاسيما أنه مملوكًا لنادى هدرسفيلد وليس للنادى الأهلى وحاجته للوقت لدراسته العروض التى تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلى ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، فى ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وأفريقيًا، رأى النادى الأهلى أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحى ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته المقبلة خلال المهلة التى طلبها.

إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب منذ قليل يبلغه فيه أنه لا يرغب فى اللعب للأهلى وسوف ينتقل لنادى بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.