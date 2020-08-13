شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتمسك بمصطفى محمد أمام مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بوجود مصطفى محمد مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام المقاصة، فى المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى، ورفض كارتيرون نصيحة البعض باستبعاد المهاجم الشاب من التشكيل بسبب هبوط مستواه فى المباريات الأخيرة.

وعقد كارتيرون عدة جلسات مع مصطفى محمد طالبه خلالها بالتركيز فى المباريات وعدم الالتفات للانتقاد الهدام، والابتعاد عن حديث وكلاء اللاعبين بشأن عروض الاحتراف الشفهية.

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من ناحية أخرى يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم لمسحه طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة مصر للمقاصة فى بطولة الدورى الممتاز، وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق أن المسحة ستكون قبل مواجهة مصر للمقاصة بيومين، وأشار إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية بين اللاعبين وأجهزة الفريق خلال الفترة الحالية.

وواصل فريق الزمالك أمس تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وجهازه الفنى المعاون استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.