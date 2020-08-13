شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز الأول شعار أسوان ونادى مصر فى المواجهة رقم 2 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق أسوان نظيره نادى مصر فى الرابعة عصر اليوم، الخميس، باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى العام تحت شعار النجاة من الهبوط، فى ظل تراجع ترتيب الفريقين بجدول الدورى، وشهد آخر ظهور لتماسيح النيل فى الدورى الخسارة من مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، وفى المقابل تأجلت مباراة نادى مصر مع الإنتاج الحربى بسبب إصابة لاعبى الإنتاج بكورونا، وكان آخر ظهور لنادى مصر فى المسابقة المحلية أمام سموحة فى 8 فبراير الماضى وخسر بهدف دون رد.

*ترتيب أسوان ونادى مصر فى جدول الدوري

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، فى المقابل يقبع نادى مصر فى المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 11 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

*تاريخ مواجهات أسوان ونادى مصر

مباراة اليوم هى الثانية بين الفريقين حيث انتهت المباراة الوحيدة التى جمعتهما بالتعادل السلبى فى الدور الاول لدورى هذا الموسم فى 28 سبتمبر 2019 فى أول مواجهة رسمية جمعت الفريقين بالدورى، لاسيما أن نادى مصر يشارك للمرة الأولى فى تاريخه بالدورى بينما يعود أسوان لدورى الاضواء والشهرة هذا الموسم قادماً من دورى القسم الثانى.

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*النجاة من الهبوط شعار كشرى وجلال

ويسعى أحمد كشرى، المدير الفنى لأسوان، لتصحيح أوضاع فريقه عقب الخسارة من المقاصة فى الجولة الماضية بينما يتمسك خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر بأمل البقاء بين الكبار متسلحاً بالحصول على أكبر عدد من النقاط فى الدور الثانى للمسابقة لتعويض إخفاقات الدور الأول.

*التشكيل المتوقع لتماسيح النيل ونادى مصر

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام نادى مصر مكون من :" مسعد عوض، محمود نعيم، إبراهيم القاضي، عبدالله السنجهاوى والحسينى سمير، أحمد عامر، أحمد صغيرى ومحمد رزق، كريم الطيب، مصطفى دويدار وفادى فريد".

فيما يبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام أسوان مكون من :" عصام ثروت وشريف أشرف – أحمد أوكا – محمود شبانة – علاء عطا - أحمد يوسف – إسلام صالح – مطصفى سلطان - مؤمن إبراهيم – إيجور – ويليس ألفيس".