شكرا لقرائتكم خبر عن أموال بيراميدز تطيح بالانتماء.. رمضان صبحى آخر أبطال "المال والبنون" بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفاقت جماهير الأهلي على صدمة كبرى بإعلان الأهلي فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.
والتحق رمضان صبحي بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.
الأهلي في السنوات الماضية، تعاقد مع الكثير من اللاعبين من أندية الدوري الممتاز، وربما كان النادي الإسماعيلي من أكثر الأندية التي حصل الأحمر منها على لاعبين مثل السعيد وسيد معوض والسولية وخالد بيبو ومروان محسن وعماد النحاس ومحمود متولي وغيرهم، ونفس الأمر أيضا لناديي إنبي والمقاصة اللذين ضم منهما الأهلي لاعبين كثر كان آخرهم حمدي فتحي وصلاح محسن وميدو جابر وهشام محمد.
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