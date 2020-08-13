شكرا لقرائتكم خبر عن أموال بيراميدز تطيح بالانتماء.. رمضان صبحى آخر أبطال "المال والبنون" بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفاقت جماهير الأهلي على صدمة كبرى بإعلان الأهلي فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..انتقال رمضان صبحي لبيراميدز ساهمت فيه مجموعة من العوامل، أبرزها القيمة المادية لعقده مع الفريق المنتظر انتقاله إليه بجانب وجود إكرامي شقيق زوجته ومثله الأعلى في صفوف بيراميدز بشكل شبه نهائي بداية من الموسم المقبل.

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والتحق رمضان صبحي بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.

الأهلي في السنوات الماضية، تعاقد مع الكثير من اللاعبين من أندية الدوري الممتاز، وربما كان النادي الإسماعيلي من أكثر الأندية التي حصل الأحمر منها على لاعبين مثل السعيد وسيد معوض والسولية وخالد بيبو ومروان محسن وعماد النحاس ومحمود متولي وغيرهم، ونفس الأمر أيضا لناديي إنبي والمقاصة اللذين ضم منهما الأهلي لاعبين كثر كان آخرهم حمدي فتحي وصلاح محسن وميدو جابر وهشام محمد.