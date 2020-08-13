شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ناصر ماهر حائر فى عروض الرحيل عن القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ناصر ماهر، لاعب النادى الأهلى المعار إلى صفوف سموحة، حائر فى الميركاتو الصيفى المقبل بعد عروض الرحيل عن القلعة الحمراء فى ظل مناقشة الأهلى تلك العروض. ويعد ناصر ماهر من أبرز العناصر الشابة فى الدورى المصرى وقدم عروضا قوية مع الفريق السكندرى هذا الموسم .

وتناقش لجنة التخطيط بالأهلى عرض بيراميدز لشراء ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق المعار لسموحة حتى نهاية الموسم، وذلك بداية من الموسم المقبل.

إدارة بيراميدز ترغب فى شراء اللاعب نهائيًا فى ظل صعوبة عودته لصفوف الأهلى لوجود العديد من اللاعبين المميزين فى مركزه حاليا داخل القائمة الحمراء، وينتظر مسئولو بيراميدز رد الأهلى المبدئى قبل التقدم بعرض رسمى لشراء ناصر ماهر، وذلك قبل استطلاع رأى اللاعب نفسه الذى أكد أنه فى حال رحيله عن الأهلى ستكون وجهته الاحتراف أو البقاء فى سموحة الذى يفضله عن أى نادٍ مصرى آخر.

ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم ناصر ماهر بالصور التالية :

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