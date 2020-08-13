شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم شباب الجونة 13/0 بالكأس وإيفونا يسجل هدفه الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 13 أغسطس 2015، حقق الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى أكبر فوز فى تاريخ الكرة المصرية على حساب الجونة بدور الـ 16 لكأس مصر حينما فاز على الفريق الساحلى بثلاثة عشر هدفاً دون رد، الجونة واجه المارد الأحمر بخليط من ناشئى الفريق اعتراضاً على هبوطهم للقسم الثانى بمسابقة الدورى، سجل الغانى جون أنطوى سوبر هاتريك فى الدقائق "18، 27، 79"، و"82" من ضربة جزاء، وعبد الله السعيد هدفين فى الدقيقة "9، 10" والثانى من ضربة جزاء، وأضاف هدفا كل من رمضان صبحى "ق49"، أحمد فتحى "ق51"، الجابونى ماليك إيفونا "ق55"، محمد ناجى جدو "ق60"، حسين السيد "66"، وحسام غالى "86" وكان الأهلى قد تقدم فى الدقيقة الثالثة بهدف ذاتى سجله شمس الدين سعيد فى مرماه.

ويعد فوز الأهلى 13-0 هو الأكبر فى تاريخ مباريات كأس مصر، وكان فوز الزمالك 9-0 على حساب بنى سويف وفوز نادى الأوليمبى على حساب تاج الملكى 11-0 هو الأكبر فى كأس مصر، ليكسر الأهلى رقم الأوليمبى ويحقق أعلى نتيجة فى تاريخ كأس مصر.

كما تعد النتيجة هى الأكبر فى تاريخ الكرة المصرية بالكامل بعد تخطى فوز المصرى على تليفونات بنى سويف 11-0.

وكانت مباراة الجونة أول لقاء رسمى للجابونى ماليك إيفونا مهاجم الأهلى السابق ونجح فى تسجيل أول هدف له بقميص المارد الأحمر.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.