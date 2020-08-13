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فايلر يستفسر عن مصير مدافع الأهلي من اللحاق بمباراة القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عن حالة ياسر إبراهيم مدافع الفريق ومدى تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخراً بجذع فى الكاحل، وتحدث المدير الفنى مع طبيب الأهلى بشأن تأهيل ياسر إبراهيم وأكد له الدكتور أن حالة اللاعب تتحسّن تدريجياً وسيكون قادراً على العودة لتدريبات الجماعية بالفريق بعد مباراة الإنتاج الحربى المقرر لها غداً، الجمعة، بالدورى وهو ما يعنى إمكانية لحاقه بمباراة الزمالك المقرر لها 22 أغسطس الجارى فى الدورى، وإن كان ذلك سيتحدد وفقاً لمشاركة ياسر فى التدريبات التى سيخوضها الفريق عقب مباراة الأنتاج وعدم شكواه من أية إصابة أو تجدد آلام الكاحل.

وأدى ياسر إبراهيم جلسة تأهيل وتدريبات بدنية على هامش المران الصباحى للفريق أمس الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، ثم خاض جانباً من التدريبات العلاجية والجرى حول الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل، وذلك ضمن برنامجه التأهيلى للتخلص من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الجونة الودية، وينتهى ياسر إبراهيم مدافع الفريق من برنامجه التأهيلى والعلاجى خلال ٤٨ ساعة، على أن ينتظم اللاعب فى تدريبات الفريق عقب مباراة الإنتاج الحربى مباشرة.

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