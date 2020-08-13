شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك يوجهون رسالة لـ "جمهور الأهلى":"سامحونا مكنش قصدنا"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى بعض نجوم الكرة أن الاعتذار جبناً وضعفاً أو انكساراً وانهزاماً، فيحجمون عنه مهما فعلوا واقترفوا من الأخطاء في حق الجمهور إلا أن بعض نجوم الزمالك يرون أن الاعتذار عند ثبوت الخطأ شجاعة،عملا بأن الاعتراف بالحق فضيلة فتعددت اعتذاراتهم لغريمهم التقليدي الاهلى وجماهيره في أجمل فصول رواية الأحمر والأبيض على مر التاريخ وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

*مؤمن سليمان

منذ ساعات قليلة كشف مؤمن سليمان المدير الفني السابق للزمالك أن تصريحاته عن جماهير الأهلى فسرت بشكل خاطئ ، وقال مؤمن سليمان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: "تصريحي عن جماهير الأهلي "ان مالهومش في الكورة" اتفهم غلط، أردت أن أكبر من حجم الجمهورين، قد يكون هناك طبيب يشجع الأهلي مثلا ولكن لا يتابع المباريات، والسوشيال ميديا موطن كل شر، أردت الإشادة بكبر حجم جماهير الأهلي، وكذلك بعقلية جماهير الزمالك".

*باسم مرسى

خرج باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي حالياً، معتذراً عبر شاشات التلفزيون إلى جماهير الأهلى عن استفزازهم من قبل في عدة مواقف خلال تواجده بالقلعة البيضاء، واعترف باسم بأن تصرفه لم يكن في محله ولم يكن موفقاً فيه لأنه لا يمكن أن يدخل في مشاحنات مع الجمهور.

*محمود جنش

وعلى نفس الوتيرة قام محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، بالإشارة بحركات ورقصات غريبة فى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتي، الذى احتضن قمة الكرة المصرية التى جمعت الزمالك بالأهلى على كأس السوبر المحلية 2017

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فقد نزل جنش الذى تم استبعاده من قائمة المباراة للإصابة، إلى ملعب المباراة، ووجه بعض الحركات والإشارات التى أثارت غضب الجماهير، متوعدا بفوز الأبيض وحمل كأس السوبر.

وبعدها قدم جنش اعتذار لجماهير الأهلي عن الحركات التي قام بها في بعض اللقاءات، مؤكدا أنه لم يقصد استفزاز جمهور الفريق الأحمر.

وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: "لم أقصد استفزاز جمهور الأهلي وأعتذر لهم عن تصرفاتي التي بدرت تجاههم". لأننى كنت مهيس ومش مركز".