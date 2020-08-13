4 رسائل من وائل جمعة بعد إعلان رحيل رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق، عدة رسائل لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بعد إعلان رحيل رمضان صبحي واقترابه من الانتقال لصفوف بيراميدز بصورة نهائية.

جمعة خرج في صباح الخميس عبر صفحته الرسمية "تويتر"، قائلاً :"التاريخ حاضر علشان يفكرنا كنّا ليه كويسين في النقطه دي أولاً العقود كانت خمس سنين وقبل نهايه العقد بسنتين لومجددتش مع السلامة أو تتجمد وفي ألف لاعب بتمنى يلعب عندك".

وأضاف :"مش احنا اللي بنعمل تماثيل عجوه وعمر ماحد يلوي دراع النادي الأهلي..دائمًا وأبدًا سيظل الأهلي بمن حضر".

جمعة واصل تغريداته :"الفترة اللي فاتت واللي حصل فيها من بقاء ورحيل بعض اللاعبين عن الأهلي وما يحدث حاليًا فيها دروس كتيرة جدًا لإدارة نادينا في التعامل مع اللاعبين".

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وأكمل :"أهمها بس اللي باعك مرة هيبيعك ألف مرة وفي برضه اللي اشتراك هيفضل متمسك ويبيع الدنيا والفلوس علشان خاطرك ومع ذلك بياخد وبيتقدر من النادي".

وكان أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، خرج مساء أمس الثلاثاء ليعلن عن رغبة رمضان صبحي في الانتقال لصفوف بيراميدز وعدم التجديد للفريق الأحمر.

في المقابل، كشف مصدر مسئول التفاصيل المالية حول عرض بيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي بصورة نهائية، حيث من المقرر أن يحصل صاحب الـ23 عامًا على 80 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن الأهلي حصل على خدمات رمضان صبحي على سبيل الإعارة منذ ميركاتو شتاء عام 2019 قادمًا من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي، قبل أن تتجدد الإعارة لمدة عام في مطلع الموسم الحالي.