مباريات الخميس.. موقعة بالأبطال.. ومواجهتان بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يستكمل اليوم الخميس، مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي بدأت أمس الأربعاء بلقاء باريس سان جيرمان وأتالانتا وانتهت بفوز قاتل للأول بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات دور الثمانية.

ومن المقرر أن يواجه أتلتيكو مدريد منافسه لايبزيج في لقاء سيخرج منه الفائز لمواجهة باريس سان جيرمان في دور نصف النهائي.

وتقام منافسات دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا على أربعة أيام حيث سيواجه برشلونة منافسه بايرن ميونيخ غدًا الجمعة، على أن تختتم المباريات بلقاء بين مانشستر سيتي وأوليمبيك ليون.

وفي مسابقة دوري we المصري، يواجه أسوان منافسه نادي مصر ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر.

مباراة أخرى ستقام أيضًا ضمن مسابقة دوري we المصري حيث يلعب سموحة ضد المقاولون العرب في إطار نفس الجولة.

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ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا:

لايبزيج × أتلتيكو مدريد.. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

- دوري we المصري

أسوان × نادي مصر .. الموعد 4 عصرًا .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

سموحة × المقاولون العرب .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.