مدرب هدرسفيلد السابق: رمضان صبحي يمتلك الخبرة للعودة إلى إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مارك هودسون المدير الفني السابق لنادي هدرسفيلد، أن النجم رمضان صبحي لاعب الأهلي، بإمكانه العودة لإنجلترا بعض أن اكتسب بعض الخبرات، مشيراً إلى أن الظروف الصعبة لم تساعده في بدايته هناك.

وقال هودسون في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "الوقت لم يكن كافيا بالنسبة لرمضان صبحي، والظروف كانت صعبة بالنسبة له، هذه هي الاسباب التي لم تدفعه للتألق مع هدرسفيلد".

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وأضاف: "إن اللاعبين الصغار لا يندمجون بسرعة، وعندما كان رمضان صبحي محبطا لعدم مشاركته مع الفريق، كان قراره بالعودة للأهلي مرة أخرى".

وتابع هودسون: "رمضان اكتسب بعض الخبرات في الدوري المصري، للعودة مرة أخرى إلى إنجلترا، ولا اعتقد انه يجب عليه اللعب في دوريات أقل ليكتسب الخبرات".

واختتم مدرب هدرسفيلد السابق: "لقد اكتسب رمضان الخبرات بالفعل وينمو بشكل جيد، رمضان كان صغيرا في البداية ولكن مستواه تطور الآن".