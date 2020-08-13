اتحاد الكرة: الكاف يدرس إلغاء التوقف الدولي في أكتوبر

أكد مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، يدرس جديا إلغاء فترة التوقف الدولي المقرر لها من ٥ ل١٣ أكتوبر المقبل.

قال المصدر إن الكاف حدد يوم ١٥ او ١٦ أكتوبر موعدا لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي من الصعب أن تكون الأجندة الدولية في موعدها لأن

هذا يعني أنه حال تأهل الأهلي أو الزمالك أو أحدهما لنهائي دوري الأبطال سيعود اللاعبين لفرقهم قبل المباراة ب٤٨ او ٧٢ ساعة وهو ما يجعل من الصعب عدم إلغاء توقف أكتوبر.