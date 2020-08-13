رياضة | أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل عن اقتراب نادي بيراميدز من التعاقد مع رمضان صبحي نجم الأهلي عقب انتهاء إعارته من فريق هيديرسفيلد الإنجليزي.

وأكد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس أن بيراميدز حصل على موافقة رمضان قبل التفاوض على ضمه مشيرًا إلى أنه جمعه اتصال هاتفي خاص مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز فجرًا قبل إعلان الأهلي أن رمضان صبحي اختار الرحيل وعدم البقاء في القلعة الحمراء أوضح خلاله بسيوني أن ناديه لم يفاوض اللاعب بشكل مباشر.

وقال شوبير: "سألت عمرو بسيوني هل رمضان صبحي أبدى رغبته في اللعب إليكم فقال لي نحن إدارة محترفة ومحترمة ومن غير المعقول أن نتفاوض لضم لاعب لا يرغب في ارتداء فانلة فريقنا لكننا لم نكلم رمضان صبحي شخصيًا".

وأضاف شوبير: "رمضان أبلغ أمير توفيق برغبته وهو حر فيها كيفما يشاء لكن الأهلي سار في ملف استمرار بشكل جيد ووافق على كل شروط هيديرسفيلد لكن في النهاية رغبة اللاعب هي التي تحسم الأمور".

Advertisements

كان الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه أن رمضان صبحي يرفض البقاء وينوي الرحيل إلى بيراميدز في الموسم الجديد.