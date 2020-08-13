رياضة | الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط النادي الأهلي لتوجيه ضربة موجعة لإدارة بيراميدز التي اقتربت من التعاقد مع نجميه رمضان صبحي وأحمد فتحي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على البطولات.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز على أمل ضمه وإقناعه بعدم البقاء حتى ينتقل للقلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي.

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ويسعى الأهلي لحسم صفقة رجب بكار في ظل الرحيل المتوقع لأحمد فتحي لذلك لا تريد الإدارة الحمراء أن يشغل محمد هاني الجبهة اليمنى بمفرده وأن يكون له بديل قوي في الموسم الجديد.