رياضة | مرتضى منصور يفجرها: الدوري المصري لن يكتمل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يفجرها: الدوري المصري لن يكتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مسابقة الدوري الممتاز عن الموسم الحالي لن تكتمل.

وقال رئيس الزمالك، خلال اجتماعه بلاعبي الزمالك أمسالأربعاء، إن مسابقة الدوري لموسم (2019-2020) لن تكتمل بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا.

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وتابع: "أطالبكم فقط بتحقيق الفوز والتجهيز لخوض مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي أمام الرجاء المغربي سعيا وراء تحقيق اللقب القاري".

وسخر رئيس الزمالك من مطالبة اتحاد الكرة المصري بمعاقبة مصابي كورونا من لاعبين وأجهزة فنية، مطالبا بمعاقبة أيضا مصابي الأنفلونزا والكبد.