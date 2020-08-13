رياضة | الخليفي يعلن مفاجأة مدوية عن مستقبل نيمار ومبابي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخليفي يعلن مفاجأة مدوية عن مستقبل نيمار ومبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عدم رحيل نجمي الفريق نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال الخليفي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة: "سنحتفل الليلة بالتأهل، ولكن بدءاً من الغد سنفكر في نصف النهائي، هدفنا الوصول لأبعد مكانة ممكنة في التشامبيونز ليج هذه المباراة مهمة لتغيير عقلية لاعبينا، قدمنا مباراة كبيرة".

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وأضاف: "نيمار ومبابي أحد أفضل لاعبي العالم، لا يرغبان في مغادرة بي إس جي وهما مستمران معنا".

واستطاع الفريق الباريسي أن يقلب الطاولة على منافسه الإيطالي، حيث كان متأخراً بهدف حتى الدقيقة الأخيرة، قبل أن يرد بهدفين قاتلين بتوقيع ماركينيوس، وإيريك شوبو موتينغ.