رياضة | رمضان صبحي مع الأهلي.. الدقيقة بـ1459 دولار والهدف بـ600 ألف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي مع الأهلي.. الدقيقة بـ1459 دولار والهدف بـ600 ألف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي صدمة من لاعب فريقه الأول لكرة القدم، رمضان صبحي، المعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي، الذي أبلغ إدارة التعاقدات بالنادي أنه سوف ينتقل إلى بيراميدز نهاية الموسم الحالي.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات مع ناديه الإنجليزي خلال الفترة الماضية من أجل ضمن نهائيا، للقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، ولكن المطالب المادية عطلت سرعة حسم الصفقة، وفي النهاية استقر اللاعب على الانضمام إلى بيراميدز.

الأهلي كان ضم رمضان صبحي صاحب الـ23 عاما، في شتاء 2019، من هدرسفيلد مقابل 800 ألف دولار، لمدة 6 شهور، ثم جدد الإعارة في الصيف الماضي لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف دولار، إضافة إلى مليون و800 ألف دولار راتب خلال مدته مع الأهلي.

يشار إلى أن رمضان خاض مع الأهلي خلال تلك الفترة 36 مباراة، بواقع 2878 دقيقة، وسجل 7 أهداف، وصنع 7 آخرين.

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ويغيب رمضان عن صفوف فريق الأهلي منذ شهر ديسمبر 2019، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى العضلة الخلفية.

وبذلك فإن رمضان حصل على 1459 دولار لكل دقيقة لعبها في الأهلي، و116.666 دولار المباراة الواحدة، و600.000 دولار للهدف الواحد.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي كان رحل عن صفوف الأهلي في صيف 2016 لينضم إلى ستوك سيتي الإنجليزي، مقابل 6 مليون يورو، ثم انتقل منه إلى هدرسفيلد في صيف 2018.

ومن المنتظر أن تدخل خزينة النادي الأهلي فى الأيام المقبلة، 2.5 مليون دولار من نادي ستوك سيتي الإنجليزي باقي صفقة انتقال رمضان صبحي.