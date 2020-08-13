رياضة | تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق برشلونة نظيره نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة 14 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب النور في لشبونة، ضمن منافسات دور الـ8 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسوف تقام المباراة بين بايرن ميونخ وفريق برشلونة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة تلك المباراة بين فريق برشلونة ونادي بايرن ميونخ عبر قناة بي إن سبورت 1 HD على قمري النايل سات والعرب سات.

يذكر أن البارسا قد تأهل لدور الربع نهائي بعد الفوز على نابولي في الدور الماضي بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، بينما صعد بايرن ميونخ يعد اكتساح تشيلسي بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراتين.