رياضة | الأهلي يُجهز ياسر إبراهيم لموقعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يُجهز ياسر إبراهيم لموقعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول الجهاز الطبي داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تجهيز ياسر إبراهيم مدافع المارد الأحمر، لمباراة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك، يوم 22 أغسطس الجاري، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وبدأ ياسر إبراهيم، تدريبات الجرى حول الملعب في مرحلة جديدة، وذلك ضمن برنامج التأهيل الذى يخضع له اللاعب.

ومن المقرر أن يغيب ياسر إبراهيم عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام الانتاج الحربي في الدوري المصري، والمقرر اقامتها يوم غدًا الجمعة، لعدم اكتمال شفائه.

وكان ياسر إبراهيم قد خاض برامج بدنية وعلاجا طبيعيا فى الجيم بعد إصابته فى كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية، وذلك تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق وذلك للتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.