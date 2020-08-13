رياضة | برشلونة يستهدف التعاقد مع جايا من فالنسيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستهدف التعاقد مع جايا من فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو وضعت الظهير الأيسر خوسيه جايا ضم أولوياتها للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من صفوف نادي فالنسيا.

وأضاف التقارير أن جايا قريب من الانتقال لصفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث يبحث بارتوميو عن بديل قوي للاعب جوردي ألبا بالموسم الجديد.

يذكر أن برشلونة قد أجري صفقة واحدة فقط خلال هذا الصيف وهي ضم اللاعب الدولي البوسني بيانيتش من صفوف يوفنتوس الإيطالي مقابل انتقال آرثر ميلو إلى السيدة العجوز.

ويسعي برشلونة خلال هذا الصيف فى ضم ظهير أيسر بالإضافة إلي مهاجم وجناح لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بالموسم الجديد.