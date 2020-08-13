رياضة | تصريحات مثيرة من جريزمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة من جريزمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان فر تصريحات تلفزيونية قبل مواجهة البارسا أمام بايرن ميونيخ فى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جريزمان:"نحن متحمسين جدًا ونشعر بجاهزية، ستكون مباراة معقدة لكن نريد الوصول الى نصف النهائي، نحن في الطريق الصحيح الفريق متحمس وواثق.. نعرف ما يجب فعله امام بايرن ميونخ، مباراة بايرن لن تكون سهلة إطلاقاً".

وأضاف اللاعب الفرنسي:"‏فترة التوقف أفادت الفريق وأفادتني بشكل خاص، لقد ساعدتني كثيرًا للتحضير امام نابولي في البداية عانينا امام نابولي لكن بعدها دخلنا اجواء المباراة كما تشاهد في التدريبات الجميع مُتحمس للشبونة".

واختتم مهاجم نادي برشلونة الإسباني حديثه مع قناة النادي الرسمية أن حظوظ جميع الأندية فى بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم متساوية.