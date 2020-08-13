رياضة | مانشستر يونايتد يعود من جديد لمحاولة ضم نجم برشلونة.. ورد صادم ينتظر النادي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يعود من جديد لمحاولة ضم نجم برشلونة.. ورد صادم ينتظر النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من جديد لمحاولة التعاقد مع واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يحاول حاليا ضم الإسباني الشاب إنسو فاتي نجم برشلونة في هذا الصيف لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد يريد ضم فاتي في الميركاتو الصيفي الحالي بسبب فشله في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي مانشستر يونايتد مستعد لدفع مبلغ 100 مليون يورو إلى نادي برشلونة لضم فاتي هذا الصيف.

وكشفت الصيحفة أن برشلونة لازال مصمم على رفض أي عروض مقدمة من مانشستر يونايتد أو غيره من الأندية لضم فاتي هذا الصيف مهما كانت قيمة العرض بل وينوي النادي تعديل عقد اللاعب ورفع راتبه ليستمر لأطول وقت ممكن مع الفريق.