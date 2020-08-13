شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تعقد جلسة مع فايلر لإستطلاع رأيه في العروض الخاصة بعدد من اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الايام القلية المقبلة من أجل إستطلاع رأيه في العروض التى تلقتها مؤخراً بعض لاعبي الفريق خاصة من كانوا غير مُرشحين للرحيل أمثال أحمد الشيخ وكذلك صالح جمعة الذى حصل على وعد من المدير الفني بالمشاركة في المباريات حال الإلتزام في التدريبات وترغب اللجنة التى يترأسها محسن صالح في حسم مصير ثنائي الفريق بعدما طلب الإتحاد السكندري بضمّهما في الموسم المقبل سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة ورغم أن فايلر سبق ورفض رحيل أحمد الشيخ تحديداً بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد في التدريبات الأخيرة وكذلك في المباريات الودية التى خاضها الأهلي قبل إستئناف الدوري كما أن صالح جمعة حصل على وعد من المدير الفني بمنحه فرصة المشاركة في المباريات حال إلتزامه في التدريبات ويرى اللاعب أنه اصبح مُلتزماً للغاية لكن فكرة رحيل الثنائبي تم طرحها من جديد وهو ما سيتم حسمه خلال أيام بالتنسيق بين لجنة التخطيط والجهاز الفني.

من نتاحية أخرى ، أشاد صالح جمعة بزميله فى الفريق الحاوى وليد سليمان، ووصفه بأنه "تاريخ"، حيث نشر جمعة صورة خلال تدريبات القلعة الحمراء، اليوم الثلاثاء، مع وليد سليمان، صحبها بتعليق: "تاريخ" ، وظهر صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى فى أكثر من لقطة خلال تدريبات الفريق الأخيرة بشكل لافت، حيث يحاول جمعه إقناع رينيه فايلر مدرب الفريق "بالتوبة الكروية" للاعب القلعة الحمراء، وظهر جمعة فى لقطات مهارية وأخرى تعامل فيها بجدية مع زملائه خلال الكرات المشتركة، بينما بدا على جونيور آجاى صانع ألعاب الأهلي، ملامح الجدية والمسئولية، وهو الأمر المعروف لدى الجماهير الحمراء عن النيجرى فى ظهوره المعتاد وكأنه "شايل الهم"، حتى مع تسجيله للأهداف ، فيما شهد المران لقطة لرباعى الفريق على معلول ورامى ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية يرفعون شعار يرفعون شعار "علّى الضحكاية".