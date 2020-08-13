الدوري الاميركي للمحترفين: روكتس يسقط أمام بايسرز

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ميامي: لم تساهم نقاط جيمس هاردن الـ45 في قيادة فريقه هيوستن روكتس الى الفوز ليسقط امام انديانا بايسرز بنتيجة 104-108 ضمن مباريات الاربعاء من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في "فقاعة" اورلاندو في ولاية فلوريدا.

وأنهى بايسرز سلسلة من خمس هزائم امام روكتس الذي أعلن قبل المباراة أن نجمه راسل وستبروك يعالج اصابة في عضلة فخذه الامامية قد تبعده عن الادوار الاقصائية "بلاي اوف".

وساهم مايلز تورنر وجاستن هوليداي بانتصار بايسرز الـ44 هذا الموسم مقابل 28 هزيمة، بتسجيل كل منهما 18 نقطة.

حاول هاردن أخذ الامور على عاتقه مساهما بـ11 نقطة من أصل 14 في الدقائق الاخيرة من المباراة حيث قلص هيوستن الفارق من 104-90 الى 106-104 قبل 27 ثانية من النهاية.

الا ان انديانا صمد منهيا المباراة برميتين حرتين ناجحتين.

وكان هاردن قريبا من تحقيق ثلاثية مزدوجة (تريبل دوبل) مع 45 نقطة، 17 متابعة و9 تمريرات حاسمة. وهي المباراة الحادية والعشرين هذا الموسم الذي عكره فيروس كورونا المستجد التي يسجل فيها 40 نقطة على الاقل.

وبهذا الفوز لبايسرز الذي خاض اللقاء بغياب لاعب "اول ستار" الليتواني دومانتاس سابونيس، هدافه تي جاي وورن وصانع العابه مالكولم بروغدون، سينهي الدور المنتظم في المركز الخامس في المنطقة الشرقية.

أما هيوستن بقي خامسا في الغربية مع 44 انتصارا و27 هزيمة.

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في ما يأتي نتائج مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين التي أجريت الأربعاء، وترتيب المنطقتين

نتائج الأربعاء:

دنفر ناغتس - لوس أنجليس كليبيرز 111 - 124

أوكلاهوما سيتي ثاندر - ميامي هيت 116 - 115

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز - تورونتو رابتورز 121 - 125

هيوستن روكتس - انديانا بايسرز 104 - 108

الترتيب

المنطقة الشرقية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. ميلووكي باكس 77.778 72 56 16

2. تورونتو رابتورز 73.239 71 52 19

3. بوسطن سلتيكس 67.606 71 48 23

4. ميامي هيت 61.111 72 44 28

5. انديانا بايسرز 61.111 72 44 28

6. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 58.333 72 42 30

7. بروكلين نتس 49.296 71 35 36

8. أورلاندو ماجيك 44.444 72 32 40

9. تشارلوت هورنتس 35.385 65 23 42

10. شيكاغو بولز 33.846 65 22 43

11. واشنطن ويزاردز 33.803 71 24 47

12. نيويورك نيكس 31.818 66 21 45

13. ديترويت بيستونز 30.303 66 20 46

14. أتلانتا هوكس 29.851 67 20 47

15. كليفلاند كافالييرز 29.231 65 19 46

المنطقة الغربية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. لوس أنجليس ليكرز 74.286 70 52 18

2. لوس أنجليس كليبيرز 67.606 71 48 23

3. دنفر ناغتس 63.889 72 46 26

4. أوكلاهوما سيتي ثاندر 61.972 71 44 27

5. هيوستن روكتس 61.972 71 44 27

6. يوتا جاز 60.563 71 43 28

7. دالاس مافريكس 58.108 74 43 31

8. بورتلاند ترايل بلايزرز 46.575 73 34 39

9. ممفيس غريزليز 45.833 72 33 39

10. فينيكس صنز 45.833 72 33 39

11. سان انتونيو سبيرز 45.714 70 32 38

12. ساكرامنتو كينغز 42.254 71 30 41

13. نيو أورليانز بيليكانز 42.254 71 30 41

14. مينيسوتا تمبروولفز 29.688 64 19 45

15. غولدن ستايت ووريرز 23.077 65 15 50