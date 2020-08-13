شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: محدش يقدر يلوى دراع الأهلى واللى باع مرة يبيع ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وائل جمعة مدافع النادى الأهلى نصيحة لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بعد تأكد رحيل رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق لصفوف بيراميدز، وكتب صخرة الأهلى عبر حسابه على تويتر: "الفترة اللى فاتت واللى حصل فيها من بقاء ورحيل بعض اللاعبين عن الأهلى، وما يحدث حاليا فيها دروس كثيرة جداً لإدارة نادينا فى التعامل مع اللاعبين أهمها بس اللى باعك مرة هيبيعك ألف مرة، وفى برضه اللى اشتراك هيفضل متمسك ويبيع الدنيا والفلوس علشان خاطرك ومع ذلك بياخد وبيتقدر من النادى".

وأضاف وائل جمعة "التاريخ حاضر علشان يفكرنا كنا ليه كويسين فى النقطة دى أولا العقود كانت خمس سنين، وقبل نهاية العقد بسنتين لو مجددتش مع السلامة أو تتجمد وفى ألف لاعب بتمنى يلعب عندك، ثانيا مش إحنا اللى بنعمل تماثيل عجوة وعمر ما حد يلوى دراع النادى الأهلى، دائما وأبدا سيظل الأهلى بمن حضر".

وفى وقت سابق كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى للأهلى من شراء اللاعب رمضان صبحى الذى انتهت إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى فى 30 يونيو الماضى، قائلا إن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.

واستغرقت المفاوضات مع النادي الإنجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه إسترليني.

ونظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه.. وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية، لكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي إرجاء إتمام انتقاله للأهلي، لمدة يومين لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير، وبناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي أرسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي -لمدة يومين- إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت المقبل للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها، وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الأوروبي لاسيما أنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وأفريقيًا، رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته المقبلة خلال المهلة التي طلبها.

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إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب منذ قليل يبلغه فيه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.