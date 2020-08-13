شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. "قفا" فلافيو ينقذه من الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بداية الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق مع المارد الأحمر كانت متعثرة وصعبة للغاية ، وكادت الإدارة الحمراء تتخذ قرارا برحيله عن الفريق لولا اقتناع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق الذي تمسك ببقاءه حتي أصبح أحد ابرز لاعبي الأهلي المحترفين في تاريخه، فلافيو في موسمه الأول أحرز هدف واحد فقط في مرمي غزل المحلة بالدورى ، عام 2005 – 2006 وكان مانويل جوزيه المدير الفني للاهلي هو المسئول عن الفريق وقتها وكان مقتنع به بشده وهو من طلبه ليكون متواجد بين صفوف الأهلي ليكون مهاجمه الأساسي.

الهدف جاء بالصدفة واحرزه "بمؤخرة رأسه" "بقفاه" حيث كانت كرة مرفوعة من وسط الملعب وفلافيو يجري نحو المرمى للحاق بها فإذا بالكرة تصطدم وتدخل المرمى ويفرح الانجولي بشدة.

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ولد أمادو فلافيو في 30 ديسمبر 1979 في العاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية في نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أول مبارياته وهو فى العشرين من عمره، فى عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23، بعد أن لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً في اللقاء الذي انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتليتكو، وهي البطولة التي فاز الأهلي بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.