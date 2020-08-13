شكرا لقرائتكم كارتيرون يرفض تعيين مدرب احمال في الجهاز المعاون .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تعيين مدرب احمال في الجهاز المعاون خلال الفترة الحالية، مؤكدا عدم حاجته لمدرب احمال في ظل تنفيذ اللاعبين للبرنامج البدني الذي يضعه الجهاز الفني ، وان اللاعبين يظهرون بمستوي بدني متميز رغم فترة التوقف الطويلة، وهو ما يعني عدم حاجته لتعيين مدرب أحمال جديد.

وكان كارتيرون قد سبق ورفض في بداية تعيينه مديرا فنيا للفريق ، ان يتم الاستعانة بمدرب احمال جديد عقب استقالة مدرب الأحمال السابق، وهو ما جدده لادارة الكرة خلال الأيام الماضية وتحديدا عقب التعادل مع الاتحاد السكندري.

فيما أعلن طارق يحيي رئيس قطاعات كرة القدم بالزمالك ، مواعيد التدريبات لفرق قطاع الناشئين التي ستشارك في بطولة الجمهورية للموسم الجديد وهي مواليد 1999 ، 2001 ، 2003 ، 2006 .

وجاءت مواعيد التدريبات كالتالي :-

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مواليد 2003 تحت قيادة سيد حنفي المدير الفني، و2006 الذي يقودة أحمد كمال، ستقام أيام السبت والإثنين والأربعاء في الثامنه صباحا على ملاعب الناشئين بالنادي.

ومواليد 1999 والذي يقوة فنياً محمد مصطفي "ممس" ، ومواليد 2001 ويقودة فنياً سامح إسماعيل، ستكون تدريباتهم أيام الأحد والثلاثاء والخميس في الثامنة صباحاً على ملاعب النادي .

وأكد يحيي أن التدريبات ستجري وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة ، مشدداً علي أنة تم توزيع هذه الإجرءات على كافة الأجهزة الفنية للفرق المختلفة لتطبيقها وتنفيذها بالشكل المطلوب وفقاً للمعايير المتبعة.

وعلى جانب آخر سيتحدد خلال الوقت القادم مواعيد التدريبات لباقي فرق قطاع الناشئين ، وهي مواليد 2000 ، 2002 ، 2004 ، 2005 .

من ناحية أخرى قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد جلسة خلال الوقت الحالى مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريبات التى تأتى ضمن الاستعدادات لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك من أجل الحديث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة للفريق سواء فى ظل التحديات المحلية والإفريقية التى يرتبط بها الأبيض، وخاصة مواجهة الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى شهر سبتمبر المقبل، فيما سيلتقى الفريقين فى الإياب أحد يومى 2 أو 3 من شهر أكتوبر.