رمضان صبحي يحذف اسم الأهلي من حسابه الشخصي بتويتر

أصبح رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، حديث الساعات القليلة الأخيرة داخل مصر، بعد إعلان رحيله عن القلعة الحمراء.
وآثار رمضان صبحي الجدل وغضب جماهير النادي الأهلي بعد أن حذف من على حسابه الشخصي تويتر، كلمة لاعب في النادي الأهلي.
وأعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، أن رمضان صبحي، جمع متعلقاته لينضم لفريقه بعد انتهاء فترته، وأيضًا عدم التوصل لاتفاق بشأن الاستمرار مع القلعة الحمراء.
وكان النادي الأهلي يرغب في ضم رمضان صبحي بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن رغبة اللاعب وقفت أمام ذلك بعدما تلقى عرضًا كبيرًا من فريق بيراميدز.
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