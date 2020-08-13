شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخشى مفاجآت المقاولون العرب الباحث عن الوصافة على ستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج سموحة نظيره المقاولون العرب في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام في الظهور الأول للفريقين منذ توقف المسابقة المحلية ، وشهد أخر ظهور لسموحة في الدوري تعادلا مثيراً مع الاهلى بهدف لكل فريق أوقف سلسلة انتصارات المارد الأحمر فيما تعادل المقاولون العرب مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في أخر ظهور لذئاب الجبل بالمسابقة في 10 مارس الماضى.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 10 وتعادل في 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

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ويبحث حمادة صدقى المدير الفني لسموحة عن إستكمال صحوة فريقه في المسابقة المحلية بعد الحصول على نقطة من الاهلى مستغلا المباريات الودية التي خاضها خلال فترة توقف الدوري ورغم النتائج السلبية إلا أنها كشفت جوانب الضغف بالفريق والذى عمد طوال الفترة الماضية لعلاجها ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام المقاولون العرب مكون من :"عمر صلاح -شريف رضا - رجب نبيل - محمد كوفي - أحمد أبو الفتوح- يوسف ديوب - إيدي أيمومو - محمد الترهوني - ديريك تسيمبامبي -حسام حسن - محمد طلعت" ويغيب الهانى سليمان حارس سموحة عن مباراة اليوم للإيقاف ثلاثة مباريات من الجبلاية.

في المقابل يسعى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لخطف النقاط الثلاث من أنياب سموحة لمواصلة ملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى بجدول الدوري والمؤهل للمشاركة في دوري الابطال الافريقى الموسم المقبل ، ويبدو التشكيل المتوقع لذئاب الجبل أمام سموحة مكون من :" محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، فادي نجاح، حسن الشامي، محمد مجلي، لويس إدوارد، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيرى".