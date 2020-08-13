رياضة | بعد رحيل ماتويدي من يوفينتوس.. 8 آخرين على حافة الهاوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد رحيل ماتويدي من يوفينتوس.. 8 آخرين على حافة الهاوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تولى أندريا بيرلو، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفينتوس، منذ عدة أيام، الأمر الذي جاء بالخراب على عدد كبير من لاعبي الفريق بعد فرمان المدير الفني بالاستغناء عن 8 أسماء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أعلن يوفينتوس عن تعيين بيرلو مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي لمدة عامين حتى يونيو 2022، خلفاً لماوريسيو ساري، الذي تمت إقالته عقب خروج السيدة العجوز من دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون.

وفور إعلان تعيينه مديراً فنياً، قام بيرلو بعقد اجتماع مع إدارة يوفنتوس، للنقاش حول ملف التعاقدات وبعض الملفات الأخرى، من أجل إعادة بناء الفريق للموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية أن بيرلو أستقر على رحيل 8 لاعبين من صفوف يوفينتوس خلال الفترة الحالية.

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين عن يوفينتوس كالتالي:

1- بليز ماتويدي

2- سامي خضيره، الذي خاض 18 لقاء هذا الموسم وصنع هدف وحيد خلالهم.

3- جونزالو هيجواين، الذي لفظه ساري هو الآخر وأبلغه بأنه خارج يوفينتوس الموسم المقبل.

لعب هذا الموسم44 مباراة، وسجل 11 هدف، وصنع 8 أهداف آخرين.

4- دانييلى روجاني

كان هناك نية مبيتة من جانب يوفينتوس للتخلص من اللاعب، الذي خاض 14 لقاء هذا الموسم.

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5- ماتيا دي تشيليو، الذي كان على رادار برشلونة للدخول في صفقة تبادلية مع السيدة العجوز، حسب التقارير الصحفية، وهو ما نفاه وكيل أعماله.

وخاض 13 مباراة في الموسم المنصرم.

6- فيديريكو بيرنارديسكى

لم يقدم المأمول منه هذا الموسم، ولعب 38 مباراة، وسجل هدفين، وصنع 3 آخرين.

وكانت بعض الأندية أبدت رغبتها في ضم اللاعب ولكن إدارة يوفينتوس رفضت، ليأتي بيرلو ويقرر رحيله.

7- دوجلاس كوستا

تخطط إدارة يوفينتوس لاقحامه في صفقة تبادلية، من أجل ضم ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال، لتلبية رغبات بيرلو.

كوستا شارك في 29 مباراة، وسجل 9 أهداف، وصنع 7 أهداف آخرين.

8- آرون رامسي، الذي انتقل إلى يوفينتوس الصيف الماضي، وخاض 35 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع هدف وحيد خلال هذا الموسم.

9- باولو ديبالا، الذي أبدى يوفينتوس موافقته على رحيل اللاعب في حال وصل عرض مناسب من أجل إنعاش خزينة النادي للاستفادة منها في ضم صفقات أخرى لتلبية احتياجات بيرلو في الموسم الجديد.

وأعلن يوفينتوس أمس الأربعاء، عن رحيل ماتويدي صاحب الـ33 عاما، الذي انضم إلى يوفنتوس عام 2017 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، وخاض 133 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 7 آخرين،وفي الموسم الحالي فقط، لعب 45 مباراة، وسجل هدفا وحيدا، وصنع هدفين.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان توج بطلا للدوري الإيطالي للموسم المنصرم 2019-2020، فيما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد أولمبيك ليون الفرنسي.