شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنفرد بالتفاصيل المالية لعقد رمضان صبحي مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر أحد وكلاء اللاعبين المقربين من رمضان صبحي، لاعب الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي والمنضم حديثا لصفوف بيراميدز، مفاجأة حول التفاصيل المالية التي سيحصل عليها اللاعب مع ناديه الجديد في مصر.

وتنفرد «المصري اليوم» بالتفاصيل المالية في عقد رمضان صبحي.

وقال وكيل اللاعبين الذي تدخل بشكل كبير في إتمام الصفقة بعد تفويضه من النادي الإنجليزي، رافضًا ذكر اسمه، إن اللاعب وقع عقدًا مع بيراميدز لمدة 3 مواسم مقابل 90 مليون جنيه.

وأضاف وسيط الصفقة لـ«المصري اليوم» أن رمضان صبحي حصل على 60 مليون كاش دفعة واحدة فور توقيع العقود بعد الاتفاق مع ناديه الإنجليزي.

وتابع: «رمضان صبحي سيحصل على 10 ملايين جنيه جديدة فور الإعلان رسميا من جانب بيراميدز عن الصفقة وارتداء اللاعب تيشيرت الفريق».

وأوضح وكيل اللاعبين أن رمضان صبحي سيحصل على باقي مستحقاته البالغة 20 مليون جنيه على أقساط متساوية موزعة على مدة عقده.

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