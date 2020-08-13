شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنفرد بالتفاصيل المالية لعقد رمضان صبحي مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر أحد وكلاء اللاعبين المقربين من رمضان صبحي، لاعب الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي والمنضم حديثا لصفوف بيراميدز، مفاجأة حول التفاصيل المالية التي سيحصل عليها اللاعب مع ناديه الجديد في مصر.
وتنفرد «المصري اليوم» بالتفاصيل المالية في عقد رمضان صبحي.
وقال وكيل اللاعبين الذي تدخل بشكل كبير في إتمام الصفقة بعد تفويضه من النادي الإنجليزي، رافضًا ذكر اسمه، إن اللاعب وقع عقدًا مع بيراميدز لمدة 3 مواسم مقابل 90 مليون جنيه.
وأضاف وسيط الصفقة لـ«المصري اليوم» أن رمضان صبحي حصل على 60 مليون كاش دفعة واحدة فور توقيع العقود بعد الاتفاق مع ناديه الإنجليزي.
وتابع: «رمضان صبحي سيحصل على 10 ملايين جنيه جديدة فور الإعلان رسميا من جانب بيراميدز عن الصفقة وارتداء اللاعب تيشيرت الفريق».
وأوضح وكيل اللاعبين أن رمضان صبحي سيحصل على باقي مستحقاته البالغة 20 مليون جنيه على أقساط متساوية موزعة على مدة عقده.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
95,666
-
تعافي
53,779
-
وفيات
5,035
كانت هذه تفاصيل خبر «المصري اليوم» تنفرد بالتفاصيل المالية لعقد رمضان صبحي مع بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.