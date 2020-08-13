شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جمهورية شبين يجري المسحة الأولى لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجمهورية والجهاز الفني والادارى المسحة الطبية الأولى لفيروس كورونا. وقال ياسر سعفان، المدير الإدارى للفريق الأول بكرة القدم، إنه تم إجراء المسحة الاولى لجميع اللاعبين والجهاز الفنى بالكامل بقيادة الكابتن سمير كمونة. وقامت اللجنة الطبية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بعملها في تواجد جميع اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية والطبية تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية المقرر لها، السبت المقبل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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