شكرا لقرائتكم الجبلاية تبدأ التجهيز لإطلاق مسابقة أفضل لاعب هذا الموسم .. وتحدد آلية اختياره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة التجهيز لإطلاق مسابقة اختيار أفضل لاعب هذا الموسم حيث سيتم الاختيار بالتصويت بين مدربي الدوري الممتاز الـ18 وكباتن هذه الاندية ، ومجموعة من النقاد الرياضيين الكبار تحت إشراف اللجنة الفنية باتحاد الكرة، علي ان يتم تكريم اللاعب الفائز باللقب نهاية الموسم.. وعلي صعيد مختلف ، كشف محمد فضل أنه تقرر إلغاء قرار خصم 25% من مرتبات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بعد عودة الدوري، وتابع : "تم الانتهاء من اللائحة بنسبة 100%، كان يتبقى بندًا واحدًا وانتهينا منه، سنعرض لائحة النظام الأساسي فور اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأندية والرأي العام لأنها ليست من الأسرار".

وشدد، على أن هناك عقوبات على الأندية في حالة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وقال: "نحاول أن نكون الطرف الأقوى لوضع حلول، فاللجنة الطبية تعمل أقصى ما لديها ولا نبخل بأي شئ، وقرار التأجيل كان جماعيا".

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وأكمل : "يجب أن يكون هناك وعي من جميع مسئولي الأندية والإدارات وتكون على قدر المسئولية بعد قرار عودة النشاط".

وأضاف: "دورنا مساعدة الأندية وليس الدخول في صراعات معهم، نثق في حسام الزناتي وندعمه لأبعد الحدود، الله يكون في عونه لأن المهمة صعبة وشاقة جدا".

وعن إمكانية تغيير موعد لقاء الأهلي والانتاج غدا الجمعة لتعارضه مع موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة بدوري الأبطال، قال: "هناك تفاصيل كثيرة لها علاقة بالمنظومة في هذه المسألة، فمن الممكن أن يرفض الأمن في حالة تغيير الموعد وهناك فرق تعتاد على اللعب بهذا الملعب"، وأكمل: "عرضنا تغيير موعد الأهلي والانتاج على لجنة المسابقات وهي صاحبة القرار".