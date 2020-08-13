ريمونتادا تاريخية في 3 دقائق..باريس سان جيرمان يطيح بأتالانتا ويتأهل لنصف دوري الأبطال

تمكن فريق باريس سان جيرمان من الاطاحة بنظيره أتالانتا الإيطالي، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز عليه بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأربعاء، بسيناريو درامي.

سجل هدف أتالانتا الوحيد ماريو باساليتش في الدقيقة 26، بينما سجل ماركينيوس وتشوبو موتينج لباريس سان جيرمان في الدقيقتين (90+1) و(90+3).

وسيواجه باريس سان جيرمان، في الدور نصف النهائي، الفريق الفائز من مواجهة لايبزيج الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني المقررة غدًا الخميس.

تفاصيل المبارة

Advertisements

المباراة كان يسيطر عليها أتالانتا، ورغم ذلك لم يتمكن الفريق الإيطالي، سوى من إحراز هدف واحد، عبر باشليتش في الدقيقة 27، في ظل تألق كيلور نافاس حارس مرمي الفريق الباريسي.

جاء إشراك مبابي في الشوط الثاني بالدقيقة 60، الذي غير مجري المباراة تمامًا، وبدا النادي الباريسي أكثر خطورة في الثلث الهجومي، بتواجد مبابي ونيمار معًا.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أنّ أتالانتا يكتب التاريخ ويتأهل لنصف النهائي، كان لـ ماركينيوس رأي أخر بعد ما أستلم تمريرة أرضية رائعة من نيمار وسددها في المرمى، ليُسجل هدف التعادل في الدقيقة 90 للنادي الباريسي.

وبالوقت القاتل وفي الدقيقة 90+3، تمكن تشوبو موتينج من تسجيل هدف الفوز بعدما تلقى تمريرة رائعة من البديل مبابي,ليتأهل باريس للدور نصف النهائي.