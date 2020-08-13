وجه الفنان بيومي فؤاد رسالة قاسية لنجم المنتخب الوطنى رمضان صبحى عقب رحيله عن النادي الأهلي.
وقال "بيومى" خلال ظهوره على قناة الاهلى في حفل افتتاح الأستاد الجديد: ألف مبروك يا رمضان وربنا يوفقك، وبجد يا ابني والله العظيم ربنا يوفقك.
وأضاف "بيومي" : عاوز أقول لكل الأهلاوية وجمهور الأهلي محدش يزعل ومحدش يخاف مبتقفش على حد، حد ينسى عصام الحضري.
جديرا بالذكر أن رحيل رمضان صبحي جاء في ظل منافسة الأهلي على بطولة الدوري المصري، إذ يحتل صدارة الترتيب بعد انتهاء 18 جولة، كما يستعد لخوض مواجهة دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء إعلان الأهلى عن رغبة رمضان صبحي فى الانتقال إلى بيراميدز لينهى قصة "ابن النادى" اللقب الذى كان يتمتع به اللاعب طوال السنوات الماضية من قبل جماهير النادى الأهلي .
كانت هذه تفاصيل خبر «حد ينسى الحضري»..بيومى فؤاد لـ «رمضان صبحى»: الاهلى مش بيوقف على حد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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