قال أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، إنه يتم التنسيق مع النادي الأهلي لحق اللعب والتدريب على ملعب السلام بما لا يضر الطرفين.
وأكد "عامر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورتس" أنه يتم حاليا تجهيز ملعبين فرعيين ليتدرب عليهما الفريقين , موضحا أنه سيتم الانتهاء من تجهيز الملعبين خلال من شهرين إلى 3 أشهر.
وأوضح رئيس نادي الإنتاج الحربي انه تم الاتفاق خلال التعاقد مع شركة استادات على تواجد اسم ستاد السلام في العقد المبرم بين هيئة الإنتاج الحربي وشركة استادات، والنادي الأهلي".
جديرا بالذكر افتتح مساء اليوم الأربعاء، النادي الأهلي رسميًا ملعبه الجديد "الأهلي We السلام" الذي سيستضيف مبارياته محليًا وإفريقيا خلال الموسم الحالي والسنوات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربي: اسم استاد السلام لن يتغير..وتعاقدنا مع الأهلي واضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.