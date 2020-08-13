الإنتاج الحربي: اسم استاد السلام لن يتغير..وتعاقدنا مع الأهلي واضح

قال أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، إنه يتم التنسيق مع النادي الأهلي لحق اللعب والتدريب على ملعب السلام بما لا يضر الطرفين.

وأكد "عامر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورتس" أنه يتم حاليا تجهيز ملعبين فرعيين ليتدرب عليهما الفريقين , موضحا أنه سيتم الانتهاء من تجهيز الملعبين خلال من شهرين إلى 3 أشهر.

Advertisements

وأوضح رئيس نادي الإنتاج الحربي انه تم الاتفاق خلال التعاقد مع شركة استادات على تواجد اسم ستاد السلام في العقد المبرم بين هيئة الإنتاج الحربي وشركة استادات، والنادي الأهلي".

جديرا بالذكر افتتح مساء اليوم الأربعاء، النادي الأهلي رسميًا ملعبه الجديد "الأهلي We السلام" الذي سيستضيف مبارياته محليًا وإفريقيا خلال الموسم الحالي والسنوات المقبلة.