شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يحدد موعد مسحات كورونا و معسكر منتخب الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين سحب مسحات فيروس كورونا لعدد 9 لاعبين و3 لاعبات ، بالإضافة إلى مدرب و إدارى وذلك قبل انطلاق معسكر المنتخب المقرر له نهاية الشهر الجارى بالمركز الاولمبى بالمعادى .. وينتظر مسئولي الاتحاد رد المركز الاولمبى على المواعيد المتاحة لاستقبال معسكر المنتخب ، في ظل استقبال المركز لعدد كبير من المنتخبات بعد استئناف النشاط الرياضى ، على أن يقوم مسئولي الاتحاد بسحب المسحة ، وبعد ذلك يدخل اللاعبون المعسكر ، لمدة شهر امل ، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة أفريقيا التي تقام نوفمبر القادم بالمغرب .

ومن المقرر خضوع لاعبى منتخب الجودو لتحليل منشطات بمعرفة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك للتأكد من عدم وقوعهم فى هذا الفخ خلال فترة التوقف والتى دامت عدة أشهر وأكد مطيع فخر الدين أن لجنة الخبراء بالاتحاد، والتى تضم بين عناصرها عضوا من وكالة المنشطات، أوصت بخضوع اللاعبين لتحليل المنشطات، للاطمئنان على اللاعبين، والحفاظ على القوام الأساسى للاعبى المنتخب.

وطبع الاتحاد كتيب الإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية، والذى يضم تعليمات عودة النشاط الرياضى، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة، كما سيتم توزيع الكتيب على المنتخبات و الأندية، ومن المقرر أن يتم إرسال الكتيب إلى الهيئات أعضاء الجمعية العمومية فور طباعته، ليكونوا على استعداد لعودة النشاط، مع تطبيق التعليمات التى تم إعلانها من مسئولى الوزارة ومجلس الوزراء.